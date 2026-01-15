SignaleKategorien
Rakhman Aries Nugroho

Sejahtera Raya

Rakhman Aries Nugroho
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -9%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
130
Gewinntrades:
96 (73.84%)
Verlusttrades:
34 (26.15%)
Bester Trade:
8.85 USD
Schlechtester Trade:
-17.54 USD
Bruttoprofit:
197.79 USD (12 085 pips)
Bruttoverlust:
-209.53 USD (13 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (40.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.30 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
5.53%
Max deposit load:
1.27%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
21 (16.15%)
Short-Positionen:
109 (83.85%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-24.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.47 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-9.01%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.74 USD
Maximaler:
55.06 USD (22.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.82% (55.06 USD)
Kapital:
4.39% (7.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDv 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDv -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDv -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.85 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Scalping Strategy
Keine Bewertungen
2026.01.15 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
