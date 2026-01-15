- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
130
盈利交易:
96 (73.84%)
亏损交易:
34 (26.15%)
最好交易:
8.85 USD
最差交易:
-17.54 USD
毛利:
197.79 USD (12 085 pips)
毛利亏损:
-209.53 USD (13 319 pips)
最大连续赢利:
15 (40.30 USD)
最大连续盈利:
40.30 USD (15)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
5.53%
最大入金加载:
1.27%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
21 (16.15%)
短期交易:
109 (83.85%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
2.06 USD
平均损失:
-6.16 USD
最大连续失误:
3 (-24.47 USD)
最大连续亏损:
-24.47 USD (3)
每月增长:
-9.01%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
11.74 USD
最大值:
55.06 USD (22.63%)
相对跌幅:
结余:
25.82% (55.06 USD)
净值:
4.39% (7.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.85 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.30 USD
最大连续亏损: -24.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
