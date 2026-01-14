- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
375.00 USD
Худший трейд:
-656.00 USD
Общая прибыль:
2 478.20 USD (23 053 pips)
Общий убыток:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (774.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
911.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.73%
Макс. загрузка депозита:
44.17%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-8.09 USD
Средняя прибыль:
154.89 USD
Средний убыток:
-112.40 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 107.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 107.00 USD (15)
Прирост в месяц:
-3.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 106.40 USD
Максимальная:
2 685.10 USD (22.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.02% (2 685.10 USD)
По эквити:
21.09% (2 572.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CrudeOIL
|19
|GOLD
|16
|US_500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CrudeOIL
|-2K
|GOLD
|586
|US_500
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CrudeOIL
|-968
|GOLD
|5.9K
|US_500
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +375.00 USD
Худший трейд: -656 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +774.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 107.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
2026
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
41
39%
93%
0.88
-8.09
USD
USD
22%
1:400