Jia Jing Ma

MA2026

Jia Jing Ma
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
375.00 USD
Худший трейд:
-656.00 USD
Общая прибыль:
2 478.20 USD (23 053 pips)
Общий убыток:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (774.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
911.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.73%
Макс. загрузка депозита:
44.17%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-8.09 USD
Средняя прибыль:
154.89 USD
Средний убыток:
-112.40 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 107.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 107.00 USD (15)
Прирост в месяц:
-3.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 106.40 USD
Максимальная:
2 685.10 USD (22.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.02% (2 685.10 USD)
По эквити:
21.09% (2 572.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CrudeOIL 19
GOLD 16
US_500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CrudeOIL -2K
GOLD 586
US_500 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CrudeOIL -968
GOLD 5.9K
US_500 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +375.00 USD
Худший трейд: -656 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +774.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 107.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2026
Нет отзывов
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 19:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

