- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
16 (39.02%)
Negociações com perda:
25 (60.98%)
Melhor negociação:
375.00 USD
Pior negociação:
-656.00 USD
Lucro bruto:
2 478.20 USD (23 053 pips)
Perda bruta:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (774.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
911.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.73%
Depósito máximo carregado:
44.17%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
41 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-8.09 USD
Lucro médio:
154.89 USD
Perda média:
-112.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 107.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 107.00 USD (15)
Crescimento mensal:
-3.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 106.40 USD
Máximo:
2 685.10 USD (22.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.02% (2 685.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.09% (2 572.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CrudeOIL
|19
|GOLD
|16
|US_500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CrudeOIL
|-2K
|GOLD
|586
|US_500
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CrudeOIL
|-968
|GOLD
|5.9K
|US_500
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +375.00 USD
Pior negociação: -656 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +774.60 USD
Máxima perda consecutiva: -2 107.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
2026
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
41
39%
93%
0.88
-8.09
USD
USD
22%
1:400