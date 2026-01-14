- 자본
트레이드:
41
이익 거래:
16 (39.02%)
손실 거래:
25 (60.98%)
최고의 거래:
375.00 USD
최악의 거래:
-656.00 USD
총 수익:
2 478.20 USD (23 053 pips)
총 손실:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
연속 최대 이익:
5 (774.60 USD)
연속 최대 이익:
911.00 USD (4)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
92.73%
최대 입금량:
44.17%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
41 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-8.09 USD
평균 이익:
154.89 USD
평균 손실:
-112.40 USD
연속 최대 손실:
15 (-2 107.00 USD)
연속 최대 손실:
-2 107.00 USD (15)
월별 성장률:
-3.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 106.40 USD
최대한의:
2 685.10 USD (22.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.02% (2 685.10 USD)
자본금별:
21.09% (2 572.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CrudeOIL
|19
|GOLD
|16
|US_500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CrudeOIL
|-2K
|GOLD
|586
|US_500
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CrudeOIL
|-968
|GOLD
|5.9K
|US_500
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +375.00 USD
최악의 거래: -656 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +774.60 USD
연속 최대 손실: -2 107.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
