Jia Jing Ma

MA2026

Jia Jing Ma
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -3%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
16 (39.02%)
Loss Trade:
25 (60.98%)
Best Trade:
375.00 USD
Worst Trade:
-656.00 USD
Profitto lordo:
2 478.20 USD (23 053 pips)
Perdita lorda:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (774.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
911.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
92.73%
Massimo carico di deposito:
44.17%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
41 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-8.09 USD
Profitto medio:
154.89 USD
Perdita media:
-112.40 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 107.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 107.00 USD (15)
Crescita mensile:
-3.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 106.40 USD
Massimale:
2 685.10 USD (22.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.02% (2 685.10 USD)
Per equità:
21.09% (2 572.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CrudeOIL 19
GOLD 16
US_500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CrudeOIL -2K
GOLD 586
US_500 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CrudeOIL -968
GOLD 5.9K
US_500 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +375.00 USD
Worst Trade: -656 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +774.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2 107.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2026
Non ci sono recensioni
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 19:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.