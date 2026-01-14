- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
16 (39.02%)
損失トレード:
25 (60.98%)
ベストトレード:
375.00 USD
最悪のトレード:
-656.00 USD
総利益:
2 478.20 USD (23 053 pips)
総損失:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
最大連続の勝ち:
5 (774.60 USD)
最大連続利益:
911.00 USD (4)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
92.73%
最大入金額:
44.17%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
41 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-8.09 USD
平均利益:
154.89 USD
平均損失:
-112.40 USD
最大連続の負け:
15 (-2 107.00 USD)
最大連続損失:
-2 107.00 USD (15)
月間成長:
-3.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 106.40 USD
最大の:
2 685.10 USD (22.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.02% (2 685.10 USD)
エクイティによる:
21.09% (2 572.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CrudeOIL
|19
|GOLD
|16
|US_500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CrudeOIL
|-2K
|GOLD
|586
|US_500
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CrudeOIL
|-968
|GOLD
|5.9K
|US_500
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +375.00 USD
最悪のトレード: -656 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +774.60 USD
最大連続損失: -2 107.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
2026
