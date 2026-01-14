- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
16 (39.02%)
亏损交易:
25 (60.98%)
最好交易:
375.00 USD
最差交易:
-656.00 USD
毛利:
2 478.20 USD (23 053 pips)
毛利亏损:
-2 810.00 USD (7 659 pips)
最大连续赢利:
5 (774.60 USD)
最大连续盈利:
911.00 USD (4)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
92.73%
最大入金加载:
44.17%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-8.09 USD
平均利润:
154.89 USD
平均损失:
-112.40 USD
最大连续失误:
15 (-2 107.00 USD)
最大连续亏损:
-2 107.00 USD (15)
每月增长:
-3.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 106.40 USD
最大值:
2 685.10 USD (22.02%)
相对跌幅:
结余:
22.02% (2 685.10 USD)
净值:
21.09% (2 572.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CrudeOIL
|19
|GOLD
|16
|US_500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CrudeOIL
|-2K
|GOLD
|586
|US_500
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CrudeOIL
|-968
|GOLD
|5.9K
|US_500
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +375.00 USD
最差交易: -656 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +774.60 USD
最大连续亏损: -2 107.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
2026
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
41
39%
93%
0.88
-8.09
USD
USD
22%
1:400