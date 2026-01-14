- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
6 (35.29%)
Убыточных трейдов:
11 (64.71%)
Лучший трейд:
11.06 USD
Худший трейд:
-15.15 USD
Общая прибыль:
27.33 USD (2 732 pips)
Общий убыток:
-84.40 USD (8 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (12.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.39
Торговая активность:
44.53%
Макс. загрузка депозита:
3.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
11 (64.71%)
Коротких трейдов:
6 (35.29%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-3.36 USD
Средняя прибыль:
4.56 USD
Средний убыток:
-7.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.04 USD (2)
Прирост в месяц:
-16.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.07 USD
Максимальная:
58.93 USD (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.46% (58.88 USD)
По эквити:
4.07% (12.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.06 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.50 USD
Макс. убыток в серии: -21.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
