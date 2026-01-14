- 成长
交易:
17
盈利交易:
6 (35.29%)
亏损交易:
11 (64.71%)
最好交易:
11.06 USD
最差交易:
-15.15 USD
毛利:
27.33 USD (2 732 pips)
毛利亏损:
-84.40 USD (8 345 pips)
最大连续赢利:
2 (12.50 USD)
最大连续盈利:
12.50 USD (2)
夏普比率:
-0.39
交易活动:
44.53%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.97
长期交易:
11 (64.71%)
短期交易:
6 (35.29%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-3.36 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
3 (-21.82 USD)
最大连续亏损:
-30.04 USD (2)
每月增长:
-16.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.07 USD
最大值:
58.93 USD (16.47%)
相对跌幅:
结余:
16.46% (58.88 USD)
净值:
4.07% (12.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.06 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.50 USD
最大连续亏损: -21.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
1
100%
17
35%
45%
0.32
-3.36
USD
USD
16%
1:500