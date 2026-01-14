信号部分
Vinodkumar Nair

SSL SIGNALS

Vinodkumar Nair
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
6 (35.29%)
亏损交易:
11 (64.71%)
最好交易:
11.06 USD
最差交易:
-15.15 USD
毛利:
27.33 USD (2 732 pips)
毛利亏损:
-84.40 USD (8 345 pips)
最大连续赢利:
2 (12.50 USD)
最大连续盈利:
12.50 USD (2)
夏普比率:
-0.39
交易活动:
44.53%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.97
长期交易:
11 (64.71%)
短期交易:
6 (35.29%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-3.36 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
3 (-21.82 USD)
最大连续亏损:
-30.04 USD (2)
每月增长:
-16.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.07 USD
最大值:
58.93 USD (16.47%)
相对跌幅:
结余:
16.46% (58.88 USD)
净值:
4.07% (12.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.06 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.50 USD
最大连续亏损: -21.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

顺势交易，而非受情绪左右


没有评论
2026.01.16 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 10:27
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 10:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
