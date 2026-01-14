- 자본
트레이드:
13
이익 거래:
4 (30.76%)
손실 거래:
9 (69.23%)
최고의 거래:
11.06 USD
최악의 거래:
-15.15 USD
총 수익:
14.83 USD (1 483 pips)
총 손실:
-68.71 USD (6 802 pips)
연속 최대 이익:
1 (11.06 USD)
연속 최대 이익:
11.06 USD (1)
샤프 비율:
-0.52
거래 활동:
42.72%
최대 입금량:
3.00%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
11 (84.62%)
숏(주식차입매도):
2 (15.38%)
수익 요인:
0.22
기대수익:
-4.14 USD
평균 이익:
3.71 USD
평균 손실:
-7.63 USD
연속 최대 손실:
3 (-21.82 USD)
연속 최대 손실:
-30.04 USD (2)
월별 성장률:
-15.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.88 USD
최대한의:
55.74 USD (15.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.58% (55.74 USD)
자본금별:
3.83% (13.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.06 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.06 USD
연속 최대 손실: -21.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
302
USD
USD
1
100%
13
30%
43%
0.21
-4.14
USD
USD
16%
1:500