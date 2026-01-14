- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
6 (35.29%)
Negociações com perda:
11 (64.71%)
Melhor negociação:
11.06 USD
Pior negociação:
-15.15 USD
Lucro bruto:
27.33 USD (2 732 pips)
Perda bruta:
-84.40 USD (8 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (12.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.39
Atividade de negociação:
44.53%
Depósito máximo carregado:
3.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
11 (64.71%)
Negociações curtas:
6 (35.29%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-3.36 USD
Lucro médio:
4.56 USD
Perda média:
-7.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.04 USD (2)
Crescimento mensal:
-16.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.07 USD
Máximo:
58.93 USD (16.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.46% (58.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (12.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.06 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.50 USD
Máxima perda consecutiva: -21.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Negocie a tendência, não as emoções.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-16%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
1
100%
17
35%
45%
0.32
-3.36
USD
USD
16%
1:500