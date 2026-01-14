- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
6 (35.29%)
損失トレード:
11 (64.71%)
ベストトレード:
11.06 USD
最悪のトレード:
-15.15 USD
総利益:
27.33 USD (2 732 pips)
総損失:
-84.40 USD (8 345 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.50 USD)
最大連続利益:
12.50 USD (2)
シャープレシオ:
-0.39
取引アクティビティ:
44.53%
最大入金額:
3.14%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
11 (64.71%)
短いトレード:
6 (35.29%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-3.36 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-7.67 USD
最大連続の負け:
3 (-21.82 USD)
最大連続損失:
-30.04 USD (2)
月間成長:
-16.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.07 USD
最大の:
58.93 USD (16.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.46% (58.88 USD)
エクイティによる:
4.07% (12.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.06 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.50 USD
最大連続損失: -21.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
感情ではなくトレンドでトレードする
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-16%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
1
100%
17
35%
45%
0.32
-3.36
USD
USD
16%
1:500