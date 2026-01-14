СигналыРазделы
Romany Badry Helmy Hanna

GoldCoinX

Romany Badry Helmy Hanna
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 6%
FxPro-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
27.98 USD
Худший трейд:
-41.02 USD
Общая прибыль:
149.90 USD (236 231 pips)
Общий убыток:
-86.84 USD (4 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (80.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
11.00%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
4.50 USD
Средняя прибыль:
13.63 USD
Средний убыток:
-28.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-45.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.82 USD (2)
Прирост в месяц:
6.31%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.82 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (45.82 USD)
По эквити:
30.52% (324.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 11
BITCOIN 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 33
BITCOIN 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 2.8K
BITCOIN 229K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.98 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +80.12 USD
Макс. убыток в серии: -45.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.


Нет отзывов
2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
