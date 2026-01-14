- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
27.98 USD
Худший трейд:
-41.02 USD
Общая прибыль:
149.90 USD (236 231 pips)
Общий убыток:
-86.84 USD (4 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (80.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
11.00%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
4.50 USD
Средняя прибыль:
13.63 USD
Средний убыток:
-28.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-45.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.82 USD (2)
Прирост в месяц:
6.31%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.82 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (45.82 USD)
По эквити:
30.52% (324.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|BITCOIN
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|33
|BITCOIN
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|2.8K
|BITCOIN
|229K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.98 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +80.12 USD
Макс. убыток в серии: -45.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
80%
14
78%
99%
1.72
4.50
USD
USD
31%
1:500