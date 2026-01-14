- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
11 (78.57%)
Negociações com perda:
3 (21.43%)
Melhor negociação:
27.98 USD
Pior negociação:
-41.02 USD
Lucro bruto:
149.90 USD (236 231 pips)
Perda bruta:
-86.84 USD (4 341 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (80.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
99.07%
Depósito máximo carregado:
10.04%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
7 (50.00%)
Negociações curtas:
7 (50.00%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
4.50 USD
Lucro médio:
13.63 USD
Perda média:
-28.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-45.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.82 USD (2)
Crescimento mensal:
6.31%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.82 USD (4.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (45.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.30% (270.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|BITCOIN
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|33
|BITCOIN
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|2.8K
|BITCOIN
|229K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.98 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +80.12 USD
Máxima perda consecutiva: -45.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
78%
14
78%
99%
1.72
4.50
USD
USD
25%
1:500