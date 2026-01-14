- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
12 (80.00%)
손실 거래:
3 (20.00%)
최고의 거래:
27.98 USD
최악의 거래:
-41.02 USD
총 수익:
166.30 USD (237 050 pips)
총 손실:
-86.84 USD (4 341 pips)
연속 최대 이익:
6 (80.12 USD)
연속 최대 이익:
80.12 USD (6)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
99.07%
최대 입금량:
13.75%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.73
롱(주식매수):
8 (53.33%)
숏(주식차입매도):
7 (46.67%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
5.30 USD
평균 이익:
13.86 USD
평균 손실:
-28.95 USD
연속 최대 손실:
2 (-45.82 USD)
연속 최대 손실:
-45.82 USD (2)
월별 성장률:
7.95%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.82 USD (4.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.13% (45.82 USD)
자본금별:
31.86% (338.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|12
|BITCOIN
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|50
|BITCOIN
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|3.6K
|BITCOIN
|229K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FxPro-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
82%
15
80%
99%
1.91
5.30
USD
USD
32%
1:500