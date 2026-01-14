- 成長
トレード:
14
利益トレード:
11 (78.57%)
損失トレード:
3 (21.43%)
ベストトレード:
27.98 USD
最悪のトレード:
-41.02 USD
総利益:
149.90 USD (236 231 pips)
総損失:
-86.84 USD (4 341 pips)
最大連続の勝ち:
6 (80.12 USD)
最大連続利益:
80.12 USD (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
99.07%
最大入金額:
10.04%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.38
長いトレード:
7 (50.00%)
短いトレード:
7 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
4.50 USD
平均利益:
13.63 USD
平均損失:
-28.95 USD
最大連続の負け:
2 (-45.82 USD)
最大連続損失:
-45.82 USD (2)
月間成長:
6.31%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.82 USD (4.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (45.82 USD)
エクイティによる:
25.30% (270.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|BITCOIN
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|33
|BITCOIN
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|2.8K
|BITCOIN
|229K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.98 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +80.12 USD
最大連続損失: -45.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.
