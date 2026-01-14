- 成长
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
27.98 USD
最差交易:
-41.02 USD
毛利:
149.90 USD (236 231 pips)
毛利亏损:
-86.84 USD (4 341 pips)
最大连续赢利:
6 (80.12 USD)
最大连续盈利:
80.12 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
99.07%
最大入金加载:
10.04%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.38
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
1.73
预期回报:
4.50 USD
平均利润:
13.63 USD
平均损失:
-28.95 USD
最大连续失误:
2 (-45.82 USD)
最大连续亏损:
-45.82 USD (2)
每月增长:
6.31%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.82 USD (4.13%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (45.82 USD)
净值:
25.30% (270.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|BITCOIN
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|33
|BITCOIN
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|2.8K
|BITCOIN
|229K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.98 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +80.12 USD
最大连续亏损: -45.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Professional trading signals focused on Gold (XAUUSD) and major Crypto assets.
Built on market structure, disciplined risk management, and high-probability setups.
No hype — just clear analysis and consistent execution.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
78%
14
78%
99%
1.72
4.50
USD
USD
25%
1:500