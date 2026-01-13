- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
110 (74.32%)
Убыточных трейдов:
38 (25.68%)
Лучший трейд:
568.97 USD
Худший трейд:
-210.20 USD
Общая прибыль:
9 972.41 USD (99 961 pips)
Общий убыток:
-2 886.60 USD (28 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 699.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 699.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.32%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
151
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.39
Длинных трейдов:
94 (63.51%)
Коротких трейдов:
54 (36.49%)
Профит фактор:
3.45
Мат. ожидание:
47.88 USD
Средняя прибыль:
90.66 USD
Средний убыток:
-75.96 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 610.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 610.90 USD (13)
Прирост в месяц:
14.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
1 614.30 USD (2.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (1 613.20 USD)
По эквити:
2.82% (1 531.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDe
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDe
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +568.97 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 699.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 610.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
1
0%
148
74%
100%
3.45
47.88
USD
USD
3%
1:100