Umar Bakhtiar

Mr MatrixFX XAUUSD

Umar Bakhtiar
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 14%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
110 (74.32%)
Убыточных трейдов:
38 (25.68%)
Лучший трейд:
568.97 USD
Худший трейд:
-210.20 USD
Общая прибыль:
9 972.41 USD (99 961 pips)
Общий убыток:
-2 886.60 USD (28 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 699.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 699.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.32%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
151
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.39
Длинных трейдов:
94 (63.51%)
Коротких трейдов:
54 (36.49%)
Профит фактор:
3.45
Мат. ожидание:
47.88 USD
Средняя прибыль:
90.66 USD
Средний убыток:
-75.96 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 610.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 610.90 USD (13)
Прирост в месяц:
14.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
1 614.30 USD (2.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (1 613.20 USD)
По эквити:
2.82% (1 531.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDe 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDe 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDe 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +568.97 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 699.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 610.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
