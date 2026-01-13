- Crescimento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
102 (73.38%)
Negociações com perda:
37 (26.62%)
Melhor negociação:
568.97 USD
Pior negociação:
-210.20 USD
Lucro bruto:
9 516.51 USD (95 403 pips)
Perda bruta:
-2 874.20 USD (28 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 394.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 447.65 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.32%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
143
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
85 (61.15%)
Negociações curtas:
54 (38.85%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
47.79 USD
Lucro médio:
93.30 USD
Perda média:
-77.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 610.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 610.90 USD (13)
Crescimento mensal:
13.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
1 614.30 USD (2.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (1 613.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (1 531.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDe
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDe
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +568.97 USD
Pior negociação: -210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 394.30 USD
Máxima perda consecutiva: -1 610.90 USD
