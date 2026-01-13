SinaisSeções
Umar Bakhtiar

Mr MatrixFX XAUUSD

Umar Bakhtiar
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 13%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
102 (73.38%)
Negociações com perda:
37 (26.62%)
Melhor negociação:
568.97 USD
Pior negociação:
-210.20 USD
Lucro bruto:
9 516.51 USD (95 403 pips)
Perda bruta:
-2 874.20 USD (28 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 394.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 447.65 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.32%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
143
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
85 (61.15%)
Negociações curtas:
54 (38.85%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
47.79 USD
Lucro médio:
93.30 USD
Perda média:
-77.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 610.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 610.90 USD (13)
Crescimento mensal:
13.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
1 614.30 USD (2.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (1 613.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (1 531.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDe 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDe 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDe 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +568.97 USD
Pior negociação: -210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 394.30 USD
Máxima perda consecutiva: -1 610.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBFuturesIndonesia-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
