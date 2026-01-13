- 자본
- 축소
트레이드:
148
이익 거래:
110 (74.32%)
손실 거래:
38 (25.68%)
최고의 거래:
568.97 USD
최악의 거래:
-210.20 USD
총 수익:
9 972.41 USD (99 961 pips)
총 손실:
-2 886.60 USD (28 692 pips)
연속 최대 이익:
35 (2 699.30 USD)
연속 최대 이익:
2 699.30 USD (35)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.32%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
152
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.39
롱(주식매수):
94 (63.51%)
숏(주식차입매도):
54 (36.49%)
수익 요인:
3.45
기대수익:
47.88 USD
평균 이익:
90.66 USD
평균 손실:
-75.96 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 610.90 USD)
연속 최대 손실:
-1 610.90 USD (13)
월별 성장률:
14.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.10 USD
최대한의:
1 614.30 USD (2.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.89% (1 613.20 USD)
자본금별:
2.82% (1 531.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDe
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDe
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +568.97 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 699.30 USD
연속 최대 손실: -1 610.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBFuturesIndonesia-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
14%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
1
0%
148
74%
100%
3.45
47.88
USD
USD
3%
1:100