- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
110 (74.32%)
損失トレード:
38 (25.68%)
ベストトレード:
568.97 USD
最悪のトレード:
-210.20 USD
総利益:
9 972.41 USD (99 961 pips)
総損失:
-2 886.60 USD (28 692 pips)
最大連続の勝ち:
35 (2 699.30 USD)
最大連続利益:
2 699.30 USD (35)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.32%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
151
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.39
長いトレード:
94 (63.51%)
短いトレード:
54 (36.49%)
プロフィットファクター:
3.45
期待されたペイオフ:
47.88 USD
平均利益:
90.66 USD
平均損失:
-75.96 USD
最大連続の負け:
13 (-1 610.90 USD)
最大連続損失:
-1 610.90 USD (13)
月間成長:
14.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.10 USD
最大の:
1 614.30 USD (2.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.89% (1 613.20 USD)
エクイティによる:
2.82% (1 531.40 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +568.97 USD
最悪のトレード: -210 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 699.30 USD
最大連続損失: -1 610.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBFuturesIndonesia-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
