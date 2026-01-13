SignaleKategorien
Umar Bakhtiar

Mr MatrixFX XAUUSD

Umar Bakhtiar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 14%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
110 (74.32%)
Verlusttrades:
38 (25.68%)
Bester Trade:
568.97 USD
Schlechtester Trade:
-210.20 USD
Bruttoprofit:
9 972.41 USD (99 961 pips)
Bruttoverlust:
-2 886.60 USD (28 692 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (2 699.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 699.30 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.32%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
151
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
94 (63.51%)
Short-Positionen:
54 (36.49%)
Profit-Faktor:
3.45
Mathematische Gewinnerwartung:
47.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
90.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 610.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 610.90 USD (13)
Wachstum pro Monat :
14.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.10 USD
Maximaler:
1 614.30 USD (2.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.89% (1 613.20 USD)
Kapital:
2.82% (1 531.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDe 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDe 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDe 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +568.97 USD
Schlechtester Trade: -210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 699.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 610.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBFuturesIndonesia-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
