- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
102 (73.38%)
亏损交易:
37 (26.62%)
最好交易:
568.97 USD
最差交易:
-210.20 USD
毛利:
9 516.51 USD (95 403 pips)
毛利亏损:
-2 874.20 USD (28 577 pips)
最大连续赢利:
28 (2 394.30 USD)
最大连续盈利:
2 447.65 USD (17)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.32%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
143
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.11
长期交易:
85 (61.15%)
短期交易:
54 (38.85%)
利润因子:
3.31
预期回报:
47.79 USD
平均利润:
93.30 USD
平均损失:
-77.68 USD
最大连续失误:
13 (-1 610.90 USD)
最大连续亏损:
-1 610.90 USD (13)
每月增长:
13.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.10 USD
最大值:
1 614.30 USD (2.89%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (1 613.20 USD)
净值:
2.82% (1 531.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +568.97 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 394.30 USD
最大连续亏损: -1 610.90 USD
