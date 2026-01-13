- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
3.88 USD
Худший трейд:
-16.12 USD
Общая прибыль:
30.14 USD (987 pips)
Общий убыток:
-17.68 USD (400 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.42%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
11 (100.00%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-17.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.12 USD (1)
Прирост в месяц:
25.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
16.24 USD (24.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.95% (4.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY-ECN
|5
|GBPUSD-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|2
|USDCAD-ECN
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY-ECN
|11
|GBPUSD-ECN
|-9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCAD-ECN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY-ECN
|487
|GBPUSD-ECN
|-203
|EURUSD-ECN
|199
|USDCAD-ECN
|104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Лучший трейд: +3.88 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.64 USD
Макс. убыток в серии: -16.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
