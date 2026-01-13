СигналыРазделы
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
3.88 USD
Худший трейд:
-16.12 USD
Общая прибыль:
30.14 USD (987 pips)
Общий убыток:
-17.68 USD (400 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.42%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
11 (100.00%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-17.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.12 USD (1)
Прирост в месяц:
25.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
16.24 USD (24.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.95% (4.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY-ECN 5
GBPUSD-ECN 3
EURUSD-ECN 2
USDCAD-ECN 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY-ECN 11
GBPUSD-ECN -9
EURUSD-ECN 8
USDCAD-ECN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY-ECN 487
GBPUSD-ECN -203
EURUSD-ECN 199
USDCAD-ECN 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.88 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.64 USD
Макс. убыток в серии: -16.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Fantastic signal
Нет отзывов
2026.01.13 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
