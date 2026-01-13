- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
10 (90.90%)
손실 거래:
1 (9.09%)
최고의 거래:
3.88 USD
최악의 거래:
-16.12 USD
총 수익:
30.14 USD (987 pips)
총 손실:
-17.68 USD (400 pips)
연속 최대 이익:
6 (17.64 USD)
연속 최대 이익:
17.64 USD (6)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
27.42%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
11 (100.00%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
3.01 USD
평균 손실:
-17.68 USD
연속 최대 손실:
1 (-16.12 USD)
연속 최대 손실:
-16.12 USD (1)
월별 성장률:
25.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
16.24 USD (24.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
6.58% (4.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY-ECN
|5
|GBPUSD-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|2
|USDCAD-ECN
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY-ECN
|11
|GBPUSD-ECN
|-9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCAD-ECN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY-ECN
|487
|GBPUSD-ECN
|-203
|EURUSD-ECN
|199
|USDCAD-ECN
|104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.88 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +17.64 USD
연속 최대 손실: -16.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Fantastic signal
리뷰 없음
