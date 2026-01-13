SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LiliuM
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
3.88 USD
Pior negociação:
-16.12 USD
Lucro bruto:
30.14 USD (987 pips)
Perda bruta:
-17.68 USD (400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (17.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.42%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
11 (100.00%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-17.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescimento mensal:
25.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
16.24 USD (24.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (4.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY-ECN 5
GBPUSD-ECN 3
EURUSD-ECN 2
USDCAD-ECN 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY-ECN 11
GBPUSD-ECN -9
EURUSD-ECN 8
USDCAD-ECN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY-ECN 487
GBPUSD-ECN -203
EURUSD-ECN 199
USDCAD-ECN 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.88 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.64 USD
Máxima perda consecutiva: -16.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Fantastic signal
Sem comentários
2026.01.13 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LiliuM
99 USD por mês
0%
0
0
USD
62
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.