- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
3.88 USD
Pior negociação:
-16.12 USD
Lucro bruto:
30.14 USD (987 pips)
Perda bruta:
-17.68 USD (400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (17.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.42%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
11 (100.00%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-17.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescimento mensal:
25.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
16.24 USD (24.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (4.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY-ECN
|5
|GBPUSD-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|2
|USDCAD-ECN
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY-ECN
|11
|GBPUSD-ECN
|-9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCAD-ECN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY-ECN
|487
|GBPUSD-ECN
|-203
|EURUSD-ECN
|199
|USDCAD-ECN
|104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.88 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.64 USD
Máxima perda consecutiva: -16.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Fantastic signal
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
USD
7%
1:500