シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LiliuM
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
3.88 USD
最悪のトレード:
-16.12 USD
総利益:
30.14 USD (987 pips)
総損失:
-17.68 USD (400 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.64 USD)
最大連続利益:
17.64 USD (6)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.42%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
11 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-17.68 USD
最大連続の負け:
1 (-16.12 USD)
最大連続損失:
-16.12 USD (1)
月間成長:
25.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
16.24 USD (24.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.95% (4.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY-ECN 5
GBPUSD-ECN 3
EURUSD-ECN 2
USDCAD-ECN 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY-ECN 11
GBPUSD-ECN -9
EURUSD-ECN 8
USDCAD-ECN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY-ECN 487
GBPUSD-ECN -203
EURUSD-ECN 199
USDCAD-ECN 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.88 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.64 USD
最大連続損失: -16.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Fantastic signal
レビューなし
2026.01.13 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LiliuM
99 USD/月
0%
0
0
USD
62
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください