- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
3.88 USD
最悪のトレード:
-16.12 USD
総利益:
30.14 USD (987 pips)
総損失:
-17.68 USD (400 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.64 USD)
最大連続利益:
17.64 USD (6)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.42%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
11 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-17.68 USD
最大連続の負け:
1 (-16.12 USD)
最大連続損失:
-16.12 USD (1)
月間成長:
25.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
16.24 USD (24.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.95% (4.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY-ECN
|5
|GBPUSD-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|2
|USDCAD-ECN
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY-ECN
|11
|GBPUSD-ECN
|-9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCAD-ECN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY-ECN
|487
|GBPUSD-ECN
|-203
|EURUSD-ECN
|199
|USDCAD-ECN
|104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.88 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.64 USD
最大連続損失: -16.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Fantastic signal
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
0%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
USD
7%
1:500