SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LiliuM
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
3.88 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
30.14 USD (987 pips)
Perdita lorda:
-17.68 USD (400 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-17.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescita mensile:
25.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
16.24 USD (24.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.49% (6.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY-ECN 5
GBPUSD-ECN 3
EURUSD-ECN 2
USDCAD-ECN 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY-ECN 11
GBPUSD-ECN -9
EURUSD-ECN 8
USDCAD-ECN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY-ECN 487
GBPUSD-ECN -203
EURUSD-ECN 199
USDCAD-ECN 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.88 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.64 USD
Massima perdita consecutiva: -16.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fantastic signal
Non ci sono recensioni
2026.01.13 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LiliuM
99USD al mese
0%
0
0
USD
62
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.