Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
3.88 USD
最差交易:
-16.12 USD
毛利:
30.14 USD (987 pips)
毛利亏损:
-17.68 USD (400 pips)
最大连续赢利:
6 (17.64 USD)
最大连续盈利:
17.64 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.42%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.77
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
11 (100.00%)
利润因子:
1.70
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-17.68 USD
最大连续失误:
1 (-16.12 USD)
最大连续亏损:
-16.12 USD (1)
每月增长:
25.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
16.24 USD (24.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.58% (4.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY-ECN 5
GBPUSD-ECN 3
EURUSD-ECN 2
USDCAD-ECN 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY-ECN 11
GBPUSD-ECN -9
EURUSD-ECN 8
USDCAD-ECN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY-ECN 487
GBPUSD-ECN -203
EURUSD-ECN 199
USDCAD-ECN 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.88 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.64 USD
最大连续亏损: -16.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Fantastic signal
没有评论
2026.01.13 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
