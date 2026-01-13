- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
3.88 USD
最差交易:
-16.12 USD
毛利:
30.14 USD (987 pips)
毛利亏损:
-17.68 USD (400 pips)
最大连续赢利:
6 (17.64 USD)
最大连续盈利:
17.64 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.42%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.77
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
11 (100.00%)
利润因子:
1.70
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-17.68 USD
最大连续失误:
1 (-16.12 USD)
最大连续亏损:
-16.12 USD (1)
每月增长:
25.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
16.24 USD (24.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.58% (4.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY-ECN
|5
|GBPUSD-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|2
|USDCAD-ECN
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY-ECN
|11
|GBPUSD-ECN
|-9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCAD-ECN
|3
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY-ECN
|487
|GBPUSD-ECN
|-203
|EURUSD-ECN
|199
|USDCAD-ECN
|104
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.88 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.64 USD
最大连续亏损: -16.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fantastic signal
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
0%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
1
100%
11
90%
100%
1.70
1.13
USD
USD
7%
1:500