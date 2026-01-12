- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
246.00 USD
Худший трейд:
-543.27 USD
Общая прибыль:
1 104.05 USD (10 926 pips)
Общий убыток:
-559.17 USD (8 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 005.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 005.10 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
92.27%
Макс. загрузка депозита:
7.35%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
10 (58.82%)
Коротких трейдов:
7 (41.18%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
32.05 USD
Средняя прибыль:
73.60 USD
Средний убыток:
-279.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-543.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-543.27 USD (1)
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
543.27 USD
Максимальная:
543.27 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.56% (456.57 USD)
По эквити:
5.02% (475.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|579
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|688
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +246.00 USD
Худший трейд: -543 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 005.10 USD
Макс. убыток в серии: -543.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
47%
17
88%
92%
1.97
32.05
USD
USD
5%
1:500