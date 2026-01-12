- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
246.00 USD
最悪のトレード:
-543.27 USD
総利益:
1 104.05 USD (10 926 pips)
総損失:
-559.17 USD (8 410 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 005.10 USD)
最大連続利益:
1 005.10 USD (11)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
92.27%
最大入金額:
7.35%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
10 (58.82%)
短いトレード:
7 (41.18%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
32.05 USD
平均利益:
73.60 USD
平均損失:
-279.59 USD
最大連続の負け:
1 (-543.27 USD)
最大連続損失:
-543.27 USD (1)
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
543.27 USD
最大の:
543.27 USD (5.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.56% (456.57 USD)
エクイティによる:
5.02% (475.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|579
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|688
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +246.00 USD
最悪のトレード: -543 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 005.10 USD
最大連続損失: -543.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
