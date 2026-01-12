- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
15 (88.23%)
Negociações com perda:
2 (11.76%)
Melhor negociação:
246.00 USD
Pior negociação:
-543.27 USD
Lucro bruto:
1 104.05 USD (10 926 pips)
Perda bruta:
-559.17 USD (8 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 005.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 005.10 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.38%
Depósito máximo carregado:
7.35%
Último negócio:
42 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
10 (58.82%)
Negociações curtas:
7 (41.18%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
32.05 USD
Lucro médio:
73.60 USD
Perda média:
-279.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-543.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-543.27 USD (1)
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
543.27 USD
Máximo:
543.27 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.56% (456.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.02% (475.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|579
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|688
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +246.00 USD
Pior negociação: -543 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 005.10 USD
Máxima perda consecutiva: -543.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real32" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
