- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
15 (88.23%)
亏损交易:
2 (11.76%)
最好交易:
246.00 USD
最差交易:
-543.27 USD
毛利:
1 104.05 USD (10 926 pips)
毛利亏损:
-559.17 USD (8 410 pips)
最大连续赢利:
11 (1 005.10 USD)
最大连续盈利:
1 005.10 USD (11)
夏普比率:
0.20
交易活动:
95.38%
最大入金加载:
7.35%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.00
长期交易:
10 (58.82%)
短期交易:
7 (41.18%)
利润因子:
1.97
预期回报:
32.05 USD
平均利润:
73.60 USD
平均损失:
-279.59 USD
最大连续失误:
1 (-543.27 USD)
最大连续亏损:
-543.27 USD (1)
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
543.27 USD
最大值:
543.27 USD (5.43%)
相对跌幅:
结余:
4.56% (456.57 USD)
净值:
5.02% (475.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|579
|XAUUSD
|-34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|688
|XAUUSD
|1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +246.00 USD
最差交易: -543 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 005.10 USD
最大连续亏损: -543.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
