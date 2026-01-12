- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
15 (88.23%)
손실 거래:
2 (11.76%)
최고의 거래:
246.00 USD
최악의 거래:
-543.27 USD
총 수익:
1 104.05 USD (10 926 pips)
총 손실:
-559.17 USD (8 410 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 005.10 USD)
연속 최대 이익:
1 005.10 USD (11)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
92.27%
최대 입금량:
7.35%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
10 (58.82%)
숏(주식차입매도):
7 (41.18%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
32.05 USD
평균 이익:
73.60 USD
평균 손실:
-279.59 USD
연속 최대 손실:
1 (-543.27 USD)
연속 최대 손실:
-543.27 USD (1)
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
543.27 USD
최대한의:
543.27 USD (5.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.56% (456.57 USD)
자본금별:
5.02% (475.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|579
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|688
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real32"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
45%
17
88%
92%
1.97
32.05
USD
USD
5%
1:500