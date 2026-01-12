- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
35 (67.30%)
Убыточных трейдов:
17 (32.69%)
Лучший трейд:
264.16 USD
Худший трейд:
-110.70 USD
Общая прибыль:
2 240.35 USD (90 209 pips)
Общий убыток:
-750.89 USD (53 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (626.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
626.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
31 (59.62%)
Коротких трейдов:
21 (40.38%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
28.64 USD
Средняя прибыль:
64.01 USD
Средний убыток:
-44.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-102.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.44 USD (3)
Прирост в месяц:
1.15%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.01 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +264.16 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +626.87 USD
Макс. убыток в серии: -102.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
