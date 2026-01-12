СигналыРазделы
Daryn Doldashev

Quant Aurum

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
0%
iFunds-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
35 (67.30%)
Убыточных трейдов:
17 (32.69%)
Лучший трейд:
264.16 USD
Худший трейд:
-110.70 USD
Общая прибыль:
2 240.35 USD (90 209 pips)
Общий убыток:
-750.89 USD (53 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (626.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
626.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
31 (59.62%)
Коротких трейдов:
21 (40.38%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
28.64 USD
Средняя прибыль:
64.01 USD
Средний убыток:
-44.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-102.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.44 USD (3)
Прирост в месяц:
1.15%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.01 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD -33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
EURUSD -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +264.16 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +626.87 USD
Макс. убыток в серии: -102.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
