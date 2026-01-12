- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
35 (67.30%)
損失トレード:
17 (32.69%)
ベストトレード:
264.16 USD
最悪のトレード:
-110.70 USD
総利益:
2 240.35 USD (90 209 pips)
総損失:
-750.89 USD (53 609 pips)
最大連続の勝ち:
8 (626.87 USD)
最大連続利益:
626.87 USD (8)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.18%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
31 (59.62%)
短いトレード:
21 (40.38%)
プロフィットファクター:
2.98
期待されたペイオフ:
28.64 USD
平均利益:
64.01 USD
平均損失:
-44.17 USD
最大連続の負け:
4 (-102.13 USD)
最大連続損失:
-257.44 USD (3)
月間成長:
1.15%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
269.01 USD (1.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +264.16 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +626.87 USD
最大連続損失: -102.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"iFunds-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
