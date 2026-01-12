- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
35 (67.30%)
亏损交易:
17 (32.69%)
最好交易:
264.16 USD
最差交易:
-110.70 USD
毛利:
2 240.35 USD (90 209 pips)
毛利亏损:
-750.89 USD (53 609 pips)
最大连续赢利:
8 (626.87 USD)
最大连续盈利:
626.87 USD (8)
夏普比率:
0.41
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.18%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.54
长期交易:
31 (59.62%)
短期交易:
21 (40.38%)
利润因子:
2.98
预期回报:
28.64 USD
平均利润:
64.01 USD
平均损失:
-44.17 USD
最大连续失误:
4 (-102.13 USD)
最大连续亏损:
-257.44 USD (3)
每月增长:
1.15%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
269.01 USD (1.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +264.16 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +626.87 USD
最大连续亏损: -102.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
