트레이드:
52
이익 거래:
35 (67.30%)
손실 거래:
17 (32.69%)
최고의 거래:
264.16 USD
최악의 거래:
-110.70 USD
총 수익:
2 240.35 USD (90 209 pips)
총 손실:
-750.89 USD (53 609 pips)
연속 최대 이익:
8 (626.87 USD)
연속 최대 이익:
626.87 USD (8)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.18%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
5.54
롱(주식매수):
31 (59.62%)
숏(주식차입매도):
21 (40.38%)
수익 요인:
2.98
기대수익:
28.64 USD
평균 이익:
64.01 USD
평균 손실:
-44.17 USD
연속 최대 손실:
4 (-102.13 USD)
연속 최대 손실:
-257.44 USD (3)
월별 성장률:
1.15%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
269.01 USD (1.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +264.16 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +626.87 USD
연속 최대 손실: -102.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "iFunds-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
8
13%
52
67%
100%
2.98
28.64
USD
USD
0%
1:100