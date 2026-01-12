- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
35 (67.30%)
Negociações com perda:
17 (32.69%)
Melhor negociação:
264.16 USD
Pior negociação:
-110.70 USD
Lucro bruto:
2 240.35 USD (90 209 pips)
Perda bruta:
-750.89 USD (53 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (626.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
626.87 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.18%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
31 (59.62%)
Negociações curtas:
21 (40.38%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
28.64 USD
Lucro médio:
64.01 USD
Perda média:
-44.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-102.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.44 USD (3)
Crescimento mensal:
1.15%
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
269.01 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|37K
|EURUSD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +264.16 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +626.87 USD
Máxima perda consecutiva: -102.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
8
13%
52
67%
100%
2.98
28.64
USD
USD
0%
1:100