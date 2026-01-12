- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
56.21 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
209.17 USD (2 952 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (209.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.17 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
67.55%
Макс. загрузка депозита:
39.06%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (9.09%)
Коротких трейдов:
10 (90.91%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
19.02 USD
Средняя прибыль:
19.02 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.18% (105.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|110
|XAUUSD
|23
|USDCAD
|18
|EURAUD
|29
|AUDUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|351
|XAUUSD
|2.3K
|USDCAD
|128
|EURAUD
|109
|AUDUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.21 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +209.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
