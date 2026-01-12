СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CORE PLAN
Hitesh Sharda

CORE PLAN

Hitesh Sharda
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
56.21 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
209.17 USD (2 952 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (209.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.17 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
67.55%
Макс. загрузка депозита:
39.06%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (9.09%)
Коротких трейдов:
10 (90.91%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
19.02 USD
Средняя прибыль:
19.02 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.18% (105.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 4
XAUUSD 3
USDCAD 2
EURAUD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 110
XAUUSD 23
USDCAD 18
EURAUD 29
AUDUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 351
XAUUSD 2.3K
USDCAD 128
EURAUD 109
AUDUSD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.21 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +209.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
Нет отзывов
2026.01.13 11:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CORE PLAN
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
11
100%
68%
n/a
19.02
USD
10%
1:200
