- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
51.30 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
123.96 USD (2 739 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
9 (123.96 USD)
연속 최대 이익:
123.96 USD (9)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
66.41%
최대 입금량:
39.06%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
1 (11.11%)
숏(주식차입매도):
8 (88.89%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
13.77 USD
평균 이익:
13.77 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
12.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
10.18% (105.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|53
|XAUUSD
|23
|USDCAD
|18
|EURAUD
|29
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|196
|XAUUSD
|2.3K
|USDCAD
|128
|EURAUD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.30 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +123.96 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|65.60 × 42
