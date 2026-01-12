- 成长
交易:
6
盈利交易:
6 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
13.61 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
33.44 USD (1 453 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
6 (33.44 USD)
最大连续盈利:
33.44 USD (6)
夏普比率:
1.27
交易活动:
26.33%
最大入金加载:
33.03%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
6 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.57 USD
平均利润:
5.57 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.21% (22.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|128
|AUDCAD
|19
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
