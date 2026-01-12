- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
51.30 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
123.96 USD (2 739 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (123.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
123.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
72.73%
Carga máxima del depósito:
39.06%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (11.11%)
Transacciones Cortas:
8 (88.89%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
13.77 USD
Beneficio medio:
13.77 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
12.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
10.18% (105.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|53
|XAUUSD
|23
|USDCAD
|18
|EURAUD
|29
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|196
|XAUUSD
|2.3K
|USDCAD
|128
|EURAUD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +51.30 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +123.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|66.70 × 20
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
9
100%
73%
n/a
13.77
USD
USD
10%
1:200