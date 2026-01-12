SegnaliSezioni
Hitesh Sharda

CORE PLAN

Hitesh Sharda
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.37 USD (647 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (25.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
5.34%
Massimo carico di deposito:
33.03%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.07 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.14% (1.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
AUDCAD 2
XAUUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 18
AUDCAD 2
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 128
AUDCAD 19
XAUUSD 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.37 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.12 08:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
