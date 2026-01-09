- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
10.25 USD
Худший трейд:
-10.01 USD
Общая прибыль:
62.23 USD (1 728 pips)
Общий убыток:
-19.21 USD (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (34.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.71 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.30
Длинных трейдов:
3 (23.08%)
Коротких трейдов:
10 (76.92%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
3.31 USD
Средняя прибыль:
5.66 USD
Средний убыток:
-9.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.01 USD (1)
Прирост в месяц:
4.34%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
10.01 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.99% (10.26 USD)
По эквити:
6.63% (66.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|11
|AUDCADxx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|31
|AUDCADxx
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|943
|AUDCADxx
|363
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +10.25 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.71 USD
Макс. убыток в серии: -10.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
7%
13
84%
100%
3.23
3.31
USD
USD
7%
1:500