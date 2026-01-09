- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
10.25 USD
最悪のトレード:
-10.01 USD
総利益:
62.23 USD (1 728 pips)
総損失:
-19.21 USD (422 pips)
最大連続の勝ち:
7 (34.71 USD)
最大連続利益:
34.71 USD (7)
シャープレシオ:
0.64
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
4.30
長いトレード:
3 (23.08%)
短いトレード:
10 (76.92%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
3.31 USD
平均利益:
5.66 USD
平均損失:
-9.61 USD
最大連続の負け:
1 (-10.01 USD)
最大連続損失:
-10.01 USD (1)
月間成長:
4.34%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
10.01 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.99% (10.26 USD)
エクイティによる:
6.63% (66.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|11
|AUDCADxx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|31
|AUDCADxx
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|943
|AUDCADxx
|363
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.25 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +34.71 USD
最大連続損失: -10.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
