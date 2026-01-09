- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
10.25 USD
最差交易:
-10.01 USD
毛利:
62.23 USD (1 728 pips)
毛利亏损:
-19.21 USD (422 pips)
最大连续赢利:
7 (34.71 USD)
最大连续盈利:
34.71 USD (7)
夏普比率:
0.64
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.30
长期交易:
3 (23.08%)
短期交易:
10 (76.92%)
利润因子:
3.24
预期回报:
3.31 USD
平均利润:
5.66 USD
平均损失:
-9.61 USD
最大连续失误:
1 (-10.01 USD)
最大连续亏损:
-10.01 USD (1)
每月增长:
4.34%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
10.01 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.99% (10.26 USD)
净值:
6.63% (66.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|11
|AUDCADxx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|31
|AUDCADxx
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|943
|AUDCADxx
|363
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.25 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.71 USD
最大连续亏损: -10.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
7%
13
84%
100%
3.23
3.31
USD
USD
7%
1:500