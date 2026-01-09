- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-10.01 USD
Profitto lordo:
57.76 USD (1 605 pips)
Perdita lorda:
-18.81 USD (422 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (34.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.71 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.01 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
10.01 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (10.26 USD)
Per equità:
6.63% (66.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|10
|AUDCADxx
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|27
|AUDCADxx
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|820
|AUDCADxx
|363
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.71 USD
Massima perdita consecutiva: -10.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
8%
12
83%
100%
3.07
3.25
USD
USD
7%
1:500