SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Strike Zone Indicator
Ruan Matias

Strike Zone Indicator

Ruan Matias
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2026 4%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-10.01 USD
Profitto lordo:
57.76 USD (1 605 pips)
Perdita lorda:
-18.81 USD (422 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (34.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.71 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.01 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
10.01 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (10.26 USD)
Per equità:
6.63% (66.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 10
AUDCADxx 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 27
AUDCADxx 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 820
AUDCADxx 363
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.71 USD
Massima perdita consecutiva: -10.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

Non ci sono recensioni
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Share of trading days is too low
2026.01.09 18:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 17:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 17:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 17:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 17:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 17:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Strike Zone Indicator
300USD al mese
4%
0
0
USD
1K
USD
1
8%
12
83%
100%
3.07
3.25
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.