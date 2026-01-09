- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
10 (83.33%)
손실 거래:
2 (16.67%)
최고의 거래:
10.25 USD
최악의 거래:
-10.01 USD
총 수익:
57.76 USD (1 605 pips)
총 손실:
-18.81 USD (422 pips)
연속 최대 이익:
7 (34.71 USD)
연속 최대 이익:
34.71 USD (7)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.09%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
2 (16.67%)
숏(주식차입매도):
10 (83.33%)
수익 요인:
3.07
기대수익:
3.25 USD
평균 이익:
5.78 USD
평균 손실:
-9.41 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.01 USD)
연속 최대 손실:
-10.01 USD (1)
월별 성장률:
3.92%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.00 USD
최대한의:
10.01 USD (0.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.99% (10.26 USD)
자본금별:
6.63% (66.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|10
|AUDCADxx
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|27
|AUDCADxx
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|820
|AUDCADxx
|363
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.25 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +34.71 USD
연속 최대 손실: -10.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
